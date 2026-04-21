Επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους ανακοινώνει αύριο ο Μητσοτάκης – Πώς θα μοιραστεί το πλεόνασμα των 500 εκατ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με το οικονομικό επιτελείο να διαμορφώνει το πακέτο των πρόσθετων παρεμβάσεων ενόψει της δημοσιοποίησης, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα.

Όπως είπε η Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή “Live News”, oι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αμέσως μετά σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τελική λίστα των μέτρων στήριξης έχει διαμορφωθεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πώς θα μοιραστεί το πλεόνασμα των 500 εκατ..

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μόνιμο επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχος. Την ίδια ώρα, παράταση για ακόμα δύο μήνες θα πάρει η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο, με ΦΠΑ, και επέκταση της επιδότησης 15% στα τιμολόγια των αγροτών για προμήθειες λιπασμάτων.

