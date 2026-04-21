MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους ανακοινώνει αύριο ο Μητσοτάκης – Πώς θα μοιραστεί το πλεόνασμα των 500 εκατ.

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με το οικονομικό επιτελείο να διαμορφώνει το πακέτο των πρόσθετων παρεμβάσεων ενόψει της δημοσιοποίησης, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα.

Όπως είπε η Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή “Live News”, oι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αμέσως μετά σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τελική λίστα των μέτρων στήριξης έχει διαμορφωθεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πώς θα μοιραστεί το πλεόνασμα των 500 εκατ..

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μόνιμο επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχος. Την ίδια ώρα, παράταση για ακόμα δύο μήνες θα πάρει η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο, με ΦΠΑ, και επέκταση της επιδότησης 15% στα τιμολόγια των αγροτών για προμήθειες λιπασμάτων.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

