MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου στην οδό Θεσσαλονίκης από τον κόμβο με τη λεωφόρο Μ.Θεοδωράκη- πρώην Λαγκαδά έως το Ωραιόκαστρο.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

