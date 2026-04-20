MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η Τίνα Μεσσαροπούλου παραμένει εκτός “Happy Day” – Οι ευχές της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή καλημέρισε τους τηλεθεατές του «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας (20-04-2026) και έστειλε έμμεσα ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη. Η Τίνα Μεσσαροπούλου απουσίαζε από το πάνελ της εκπομπής, καθώς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συζύγου της. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, παραμένει στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε ειδοποιηθεί από την πρώτη στιγμή από συνεργάτες του συζύγου της και από εκείνη τη στιγμή στέκεται «βράχος» στο πλευρό του. Ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και οι δικοί του άνθρωποι περιμένουν ευχάριστες ειδήσεις από τα χείλη των γιατρών. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει καθημερινή επικοινωνία με την συνεργάτιδα και φίλη της.

«Καλημέρα! Να μπορούσαμε να μπούμε στην οθόνη να σας κάνουμε μια αγκαλιά, να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε όλοι μαζί να ‘ναι μια καλή εβδομάδα, με όμορφες ειδήσεις, με θετικές εξελίξεις για εσάς, για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπάμε και ο νοών νοείτω» ανέφερε η παρουσιάστρια του Alpha.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, νοσηλεύεται από τις 15 Απριλίου 2026 στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έπειτα από ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Περισσοτερες Ειδησεις

