Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία από τη Δευτέρα 20 Απριλίου έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, από τις 9.30 το πρωί έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα εκτελούνται στο έρεισμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών δεξιά, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ. 33+000 έως τη Χ.Θ. 23+000.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

