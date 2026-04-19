Αίγιο: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην περιοχή Άμπελος

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή Άμπελος της Αιγιάλειας, στην Αχαΐα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά. Επίσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή.