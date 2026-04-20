Έλλη Πασπαλά: Η φωνή μου έχει συρρικνωθεί, δεν έχει την έκταση που είχε παλαιότερα

Τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στη φωνή της με την πάροδο του χρόνου περιέγραψε η Έλλη Πασπαλά, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως παρατηρεί μία «συρρίκνωση».

Η ερμηνεύτρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου μιλώντας μεταξύ άλλων για το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το τραγούδι, αλλά και τη στάση της απέναντι στη φθορά του χρόνου.

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της φωνής της και τις μεταβολές που φέρνει ο χρόνος, η Έλλη Πασπαλά στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα, επισημαίνοντας: «Στο πέρασμα του χρόνου μεγαλώνει μια φωνή, όπως μεγαλώνει όλο το σύστημα. Και αυτό με τρομάζει. Η φωνή μου έχει συρρικνωθεί, δεν έχει την έκταση που είχε παλαιότερα, δεν έχει την ίδια ευλυγισία. Ναι μεν λέμε ότι η φωνή είναι άψογη, δεν έχει θιχτεί, αλλά δεν είναι ίδια μία 60αρα με μία 25αρα».

Στη συνέχεια, απαντώντας στο ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της Χαρούλας Αλεξίου και να αποσυρθεί από το τραγούδι, ξεκαθάρισε υπό ποιες προϋποθέσεις θα λάμβανε μια τέτοια απόφαση: «Αν νιώσω ότι η φωνή μου δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που επιθυμώ, θα σταματήσω».

Παράλληλα, η ερμηνεύτρια τοποθετήθηκε και για τη σχέση της με την εικόνα της και τη φυσική φθορά του χρόνου, εξηγώντας ότι δεν την απασχολεί η εξωτερική εμφάνιση, αλλά κυρίως οι σωματικές αλλαγές που συνοδεύουν την ηλικία: «Δεν έχω πρόβλημα με τις ρυτίδες και γι’ αυτό δεν κάνω και διάφορα. Αυτό που με βαραίνει είναι το πέρασμα του χρόνου σωματικά και όχι εμφανισιακά. Γίνεσαι πιο αργός, γίνεσαι πιο δυσκίνητος. Είχα και κάποια μικροατυχηματάκια με πέσιμο και με τάραξαν πάρα πολύ. Και γενικώς το θέμα της υγείας. Δεν θέλω την αρρώστια. Αυτό με τρομάζει και με φοβίζει».