Κώστας Αρβανίτης: Οι εθνικές εκλογές του 2023 ήταν “πειραγμένες”

Την καταγγελία ότι οι τελευταίες εθνικές εκλογές το 2023 ήταν «πειραγμένες» έκανε ο Κώστας Αρβανίτης. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προέβη σε αυτόν τον ισχυρισμό, που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, μιλώντας σε εκπομπή του Open τη Δευτέρα (20.04.2026).

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Open και στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες», ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης ανέφερε:

«Θα το πω ανοικτά, οι εκλογές του 2023 ήταν ”πειραγμένες”. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ούτε από την αντιπολίτευση».

«Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;», διερωτήθηκε ο ευρωβουλευτής, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης.

Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «αυτά τα λέγαμε από το 2023».

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 είχαν στηθεί διπλές εκλογές για να «ακυρωθεί» ο νόμος της απλής αναλογικής.

Τον Μάιο του ’23 η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει ποσοστό 40,79% και τον Ιούνιο 40,56%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιστοίχως περιοριστεί στο 20,07% και στις δεύτερες εκλογές υποχώρησε στο 17,83%.