Θεσσαλονίκη: Αστυνομική συνοδεία-αστραπή οδήγησε σε ασφαλή γέννα – “Νόμιζα δεν θα έρθουν, έμεινα έκπληκτος”

Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί Κυριακής (5/4) στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα παρουσίασε επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της, με τον σύζυγό της να ζητά άμεσα βοήθεια από την αστυνομία.

«Το πρωί η γυναίκα μου, μου είπε ότι άρχισε να έχει θέματα με την εγκυμοσύνη της και εγώ κατευθείαν έτρεξα να φέρω το αυτοκίνητο», περιγράφει στο thestival.gr ο σύζυγος της εγκυμονούσας, Νάσος Μαρκόπουλος. «Παράλληλα πήρα την αστυνομία τηλέφωνο για να μην χάσω χρόνο και τους ζήτησα ευγενικά αν μπορούν να με συνοδεύσουν άμεσα στο νοσοκομείο» συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει, η ανταπόκριση ήταν άμεση και εντυπωσιακή: «Μέχρι να φέρω το αυτοκίνητο από την Ολύμπου κάτω στο σπίτι, η αστυνομία ήταν ήδη εκεί και με περίμεναν. Νόμιζα ότι δεν θα έρθουν, έμεινα έκπληκτος».

Στο σημείο έφτασαν δύο περιπολικά και άνδρες της Ομάδα ΔΙΑΣ, οι οποίοι ανέλαβαν να ανοίξουν δρόμο μέσα στην πόλη.

«Μπροστά ήταν ένα περιπολικό που άνοιγε δρόμο και δεξιά-αριστερά οι αστυνομικοί σταματούσαν τα αυτοκίνητα για να περάσουμε. Είχαμε μεγάλη αγωνία, συγκινήθηκα όταν τους είδα», λέει χαρακτηριστικά.

Η διαδρομή από την οδό Αγίου Δημητρίου προς το Ιπποκράτειο ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά. «Φτάσαμε σε χρόνο ρεκόρ και μας άφησαν ακριβώς στην είσοδο της μαιευτικής», σημειώνει ο κ. Μαρκόπουλος.

Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, καθώς η γυναίκα γέννησε με ασφάλεια. «Θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω, γιατί δεν ξέρω τι θα γινόταν αν καθυστερούσαμε λίγο ακόμα», καταλήγει.