Θεσσαλονίκη: “Μάχη με τον χρόνο” για εγκυμονούσα – Μέσα σε 4 λεπτά στο Ιπποκράτειο με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Μία ακόμη ανθρώπινη και άμεση παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί της ομάδας Ζ και της Άμεσης Δράσης συνέδραμαν καθοριστικά στη μεταφορά εγκυμονούσας γυναίκας στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι, όταν δόθηκε σήμα στις 11:56 για επείγουσα μεταφορά εγκύου από την οδό Αγίου Δημητρίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ζεύγη δικύκλων της ομάδας Ζ, καθώς και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη γρήγορη και ασφαλή διέλευση του οχήματος.

Με συντονισμένες κινήσεις και ανοίγοντας τον δρόμο μέσα στην κίνηση της πόλης, οι αστυνομικοί συνόδευσαν το ιδιωτικό Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε η εγκυμονούσα, καταφέρνοντας να φτάσουν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο σε μόλις τέσσερα λεπτά.

Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της επέμβασης αποδείχθηκαν κρίσιμες, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε λεπτό είναι πολύτιμο για την ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού.