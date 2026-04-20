Παρίσταναν λογιστές και αστυνομικούς και έπεισαν πολίτες σε Κατερίνη και Θεσσαλονίκη να τους δώσουν χρήματα και κοσμήματα – Τρεις συλλήψεις

Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 49, 22 και 19 ετών για τηλεφωνικές απάτες που έγιναν πριν λίγες ημέρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και στην Κατερίνη, προχώρησαν προχθές (18/4) το απόγευμα στην Κατερίνη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ως προς τον τρόπο δράσης τους, συνεργοί τους τηλεφωνούσαν σε πολίτες, προσποιούμενοι διάφορες ιδιότητες όπως τον λογιστή και τον αστυνομικό και με προσχήματα τους έπειθαν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα σε δήθεν συνεργάτες τους.

Ειδικότερα, προχθές (18 Απριλίου 2026) το απόγευμα τηλεφώνησαν σε 48χρονη γυναίκα στην Κατερίνη, προσποιούμενοι αρχικά τον λογιστή και στη συνέχεια προσποιούμενοι τους αστυνομικούς που θέλουν δήθεν να την βοηθήσουν.

Στο τηλέφωνο, με το πρόσχημα δήθεν ασφάλισης οικίας, της ζήτησαν να παραδώσει σε υποτιθέμενους συνεργάτες τους κοσμήματα και χρυσές λίρες αξίας 27.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα στην πόλη της Κατερίνης, τρεις άνδρες, οι οποίοι θα παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες και συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο απάτες που έγιναν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ως εξής:

• το ίδιο μεσημέρι σε βάρος 59χρονου άνδρα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, από τον οποίο με το πρόσχημα του λογιστή απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν, οι 3 συλληφθέντες και

• το πρωί της προηγούμενης ημέρας (17 Απριλίου 2026) σε βάρος 67χρονης γυναίκας, από την οποία με το πρόσχημα εκτίμησης και φωτογράφισης χρυσαφικών προσκειμένου να λάβει δήθεν επιδότηση, απέσπασαν κοσμήματα, που παρέλαβαν οι δύο εκ των συλληφθέντων.

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε, καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.980 ευρώ, που βρέθηκε καλά κρυμμένο στα πλαστικά μέρη του οχήματος.

Επίσης βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού και 4 κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

• Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

• Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτης του λογιστή».

• Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

• Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

• Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».