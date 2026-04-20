Δήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής για τη θανάτωση 21 σκύλων: “Δεν έχω λόγια – Ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση”

Έντονη αγανάκτηση προκαλεί το νέο περιστατικό στον Βάβδο Χαλκιδικής, όπου 21 σκύλοι βρέθηκαν νεκροί έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γιώργος Εμμανουήλ Δήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής, “14 ενήλικα σκυλιά και επτά κουτάβια θανατώθηκαν χθες με δηλητηριασμένα δολώματα που κάποιος ή κάποιοι ασυνείδητοι εγκληματίες πέταξαν για να κάνουν αυτή την ενέργεια. Δεν έχω λόγια πραγματικά“.

Και συμπλήρωσε “Από την πρώτη στιγμή τόσο το Αστυνομικό Τμήμα του Πολυγύρου, η Αστυνομική Διεύθυνση, όσο και ο Δήμος έχουν κινητοποιηθεί. Πρέπει να πω ότι τα συγκεκριμένα ζώα, τα ενήλικα ζώα είχαν στειρωθεί από τον Δήμο, είχαν εμβολιαστεί, είχαν αποπαρασιτωθεί, παρατηρούνταν από την πενταμελή επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος για αυτό το σκοπό. Ο Δήμος λοιπόν, είχε κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ευζωία των συγκεκριμένων ζώων και κάποιος ή κάποιοι ασυνείδητοι θεώρησαν ότι ήταν ενοχλητικά και έδωσαν τέλος στη ζωή τους με αυτό τον αποτρόπαιο τρόπο“.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Εμμανουήλ τόνισε “(…) Ότι προβλέπεται από τη νομοθεσία να κάνει ο Δήμος το έχει κάνει. Από την άλλη μεριά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμη πρέπει να πω και χρειάζεται κυρίως δουλειά στην ενημέρωση των πολιτών. Ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι ο Δήμος δεν «μπόγιας», δεν θανατώνει ζώα. Η αρμοδιότητά του είναι να προσπαθήσει μέσω της στείρωσης να ελέγξει τον πληθυσμό των αδέσποτων, τα οποία έχουν συγκεκριμένες πηγές από όπου προέρχονται. Άρα, λοιπόν χρειάζεται πολύ σοβαρή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλου του κόσμου στο να μάθουμε τι πρέπει να κάνει ο καθένας μας και όχι να καταγγέλλουμε ανώνυμα ή επώνυμα πολλές φορές μέσω του facebook, για ποιο λόγο ο Δήμος δεν έρχεται να τα μαζέψει. Η νομοθεσία προβλέπει λοιπόν, ο Δήμος να πηγαίνει, να προσπαθεί να ελέγξει τους πληθυσμούς όταν γίνονται αγέλες μέσω στειρώσεων και φυσικά να εμβολιάσει τα ζώα και να τα παρακολουθεί. Και αυτό κάνουμε“.

