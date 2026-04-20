Φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά στο Νεοχώρι Πηλίου καίγονται πεύκα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.