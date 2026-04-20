Στο Βουκουρέστι ο τρίτος σταθμός της περιοδείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ στα Βαλκάνια

THESTIVAL TEAM

Πρόσω ολοταχώς πλέει το Υπουργείο Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης για τον τρίτο σταθμό της περιοδείας εξωστρέφειας που οργανώνει στα Βαλκάνια. Ο επόμενος σταθμός θα είναι το Βουκουρέστι, με ευρεία συμμετοχή οικονομικών, αυτοδιοικητικών και ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσεων από την Μακεδονία και την Θράκη.

Η αποστολή διοργανώνεται από το ΥΜΑΘ στις 25 και 26 Μαΐου 2026 σε συνεργασία με την ελληνική Πρεσβεία στη ρουμανική πρωτεύουσα. Στην αποστολή, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι οικονομικών φορέων (Enterprise Greece, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, περιφερειακά Επιμελητήρια της Βόρειας Ελλάδας κ.α.) Επίσης θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των τριών Περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης και των πέντε Πανεπιστημίων της περιοχής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επαφές που θα έχουν οι διοικήσεις των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης) με λιμάνια της Ρουμανίας που εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για διμερείς επαφές. Την αποστολή θα πλαισιώσουν και επιχειρηματίες από τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στο πλαίσιο της αποστολής θα υπογραφούν Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των φορέων των δυο χωρών με στόχο την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών, ενώ όπως και στις δυο προηγούμενες αποστολές στην Σόφια και στο Βελιγράδι θα πραγματοποιηθούν κατ’ ιδίαν – B2B – συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των ελληνικών και των ρουμανικών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην συνάντηση.

Στόχος της εκστρατείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ στα Βαλκάνια είναι η δημιουργία περαιτέρω διαύλων επικοινωνίας, η ανάπτυξη νέων συνεργειών και συμπράξεων και η υπογραφή σχετικών συμφωνιών μεταξύ των εκπροσώπων φορέων, οργανισμών, Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων από τη Μακεδονία και τη Θράκη και τις βαλκανικές χώρες.

Βουκουρέστι

