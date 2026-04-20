Καστοριά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 84χρονης – Συνελήφθη 49χρονος

Άμεσα εξιχνιάστηκε ακόμη μία υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στην Καστοριά, έπειτα από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς του ΑΤ Άργους Ορεστικού.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής (17/4) σε βάρος 84χρονης ημεδαπής. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε γρήγορα ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε τηλεφωνικές απάτες, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο τον ίδιο όσο και το όχημα που χρησιμοποιούσε για τη δράση του. Ο 49χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου σε περιοχή της Καστοριάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον χειρουργό ορθοπεδικό, και την έπεισε ότι η κόρη της είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση. Στην απάτη συμμετείχε και άγνωστη γυναίκα, η οποία υποδυόταν τη συγγενή της 84χρονης.

Υπό το βάρος της πίεσης και χωρίς να αντιληφθεί την απάτη, η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες των δραστών. Μετέβη σε προκαθορισμένο σημείο κοντά στο σπίτι της, όπου παρέδωσε στον 49χρονο το ποσό των 10.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο ίδιος μετέβη στην οικία της και παρέλαβε επιπλέον χρυσές λίρες αξίας περίπου 9.000 ευρώ, πριν αποχωρήσει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του 49χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 440 ευρώ καθώς και οι χρυσές λίρες, οι οποίες αποδόθηκαν στην παθούσα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και το Ι.Χ.Ε. όχημα που χρησιμοποιούσε ως μέσο τέλεσης της πράξης.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση δύο ακόμη συνεργών – ενός άνδρα και μίας γυναίκας – οι οποίοι φέρονται να είχαν τον ρόλο του «γιατρού» και του συγγενικού προσώπου αντίστοιχα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη από μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.