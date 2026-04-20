Θεμιστοκλέους: Άμεσα η προκήρυξη για 850 θέσεις μόνιμων ιατρών, 8.000 οι προσλήψεις μέχρι το τέλος του 2026

Στον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας για προσλήψεις ιατρών και άλλου προσωπικού μέσα στο 2026 αλλά και στο χρονοδιάγραμμα ανακαινίσεων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως είπε στην ΕΡΤ μέχρι το τέλος του έτους προβλέπονται συνολικά 8.000 προσλήψεις, εκ των οποίων οι 5.000 σε μόνιμες θέσεις και οι 3.000 σε θέσεις επικουρικού προσωπικού. Παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στην άμεση προκήρυξη περίπου 850 θέσεων μόνιμων γιατρών για νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

«Οι προηγούμενες προκηρύξεις έδειξαν ότι υπάρχει πλέον ενδιαφέρον. Σε κάθε θέση είχαμε πέντε έως έξι υποψηφίους, κάτι που είχαμε χρόνια να δούμε», σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Όσον αφορά, δε, τα έργα αναβάθμισης σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, είπε ότι ανακαινίζονται 86 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και αναβαθμίζονται 157 Κέντρα Υγείας με τα περισσότερα έργα «να έχουν παραδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ τα πιο σύνθετα θα ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026». Διευκρίνισε επίσης ότι έργα που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εγκαίρως μεταφέρονται σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, χωρίς να ακυρώνονται.

Αναφερόμενος, επίσης, στη μείωση των χρόνων αναμονής, ο Μάριος Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι «από τις 9 ώρες μέσος χρόνος αναμονής, έχουμε πέσει περίπου στις 4,5 ώρες. Είναι μια πολύ σημαντική βελτίωση», αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στις προσλήψεις, τις υποδομές αλλά και το σύστημα διαχείρισης ασθενών με «βραχιολάκι».

«Καμία δυσλειτουργία στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς»

Ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι οι αναφορές για ελλείψεις στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά δεν επιβεβαιώνονται, σημειώνοντας πως η υπόθεση σχετίζεται με εσωτερική αντιπαράθεση.

«Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση ότι υπήρξε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια προσωπική αντιπαράθεση που θα διερευνηθεί και όπου χρειαστεί θα υπάρξουν και ποινές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπήρξε παρουσία ατόμου που εμφανιζόταν ως νοσηλεύτρια χωρίς να είναι, γεγονός που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.