Πιερρακάκης: Πάνω από το αναμενόμενο το πρωτογενές πλεόνασμα

THESTIVAL TEAM

Πλεόνασμα μεγαλύτερο από το αναμενόμενο αναμένει η Ελλάδα, όπως προανήγγειλε για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο «Leadership in the New Era» της Stanton Chase.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην ομιλία του για την ηγεσία και αναφερόμενος στο πλεόνασμα, σημείωσε ότι οι ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα (22.4.2026).

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι στο εξωτερικό και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κυριαρχεί η εικόνα της Ελλάδας, ως μια χώρα που αποκλιμακώνει το χρέος της γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο

Καταγράφει επίσης όπως αναφέρει εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η ανεργία πλησιάζει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Υποστήριξε ότι οι τίτλοι και οι θέσεις δεν έχουν από μόνοι τους ιδιαίτερη σημασία, τονίζοντας πως αυτό που μετρά είναι η ουσία: το τι πιστεύει και μπορεί να υλοποιήσει κανείς μαζί με άλλους. Επικαλέστηκε μάλιστα μια ανεκδοτολογική ιστορία με τον Γάλλο Υπουργό εξωτερικών των ναπολεόντιων χρόνων για να υποστηρίξει την άποψή του.

Σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, επισημαίνοντας πως σε σύγκριση με το 2015 ή το 2019 έχει διανυθεί μεγάλη απόσταση, τόσο σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής όσο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την Παιδεία και την Υγεία.

Τόνισε, ωστόσο, ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βούληση και θετική προσέγγιση, με αξιοποίηση των επιτυχιών και διόρθωση των λαθών.

Ο Υπουργός επίσης τόνισε μεταξύ άλλων: «Η στρατηγική πρέπει να γίνει συνώνυμο του να παραδίδεις, του να υλοποιείς αλλαγές και να φέρνεις αποτελέσματα στο πεδίο. Πρέπει να κάνουμε τη μετάβαση από τα λόγια στις πράξεις. Αυτό αποτελεί μια κατάκτηση που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρως, αλλά η χώρα έχει ήδη πάρει το μάθημά της και μπορεί να προχωρήσει σε περισσότερα, γρηγορότερα και καλύτερα».

