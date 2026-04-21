ΠΑΣΟΚ: Η συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Ο κ. Γεωργιάδης ”εκνευρίστηκε”, επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε στη Βουλή ότι θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι, καθώς ο έλεγχος θα γίνει σύμβαση-σύμβαση, ευρώ -ευρώ», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του σχετικά με δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

«Φοβάται κάτι και εξανίσταται;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει ότι «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, όπως λέει και ο λαός μας». Ειδικότερα, αναφέρει ότι «οι χαρακτηρισμοί περί ”φαρισαίου, υποκριτή” προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του επιστρέφονται. Ας μην εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση άλλο. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη, χθες: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας». Επιπλέον σχετικά με «τις αναρτήσεις του σε συγχορδία με δεξιά μιντιακά εξαπτέρυγα», το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «όπως ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του, προσπαθεί με αναδρομή στο παρελθόν να μπερδέψει τα πράγματα» και ότι «θα εκτεθεί και πάλι ανεπανόρθωτα».

Εν κατακλείδι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «η συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη είναι σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά δηλαδή που αποστρέφονται οι πολίτες και τους γυρνούν την πλάτη ζητώντας πολιτική αλλαγή».

