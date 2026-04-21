Κοζάνη: Νεκρός 67χρονος από αυτοσχέδιο μηχανισμό σε λαγούμι τυφλοπόντικα

Δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/04) σε χωράφι στην περιοχή μεταξύ Κοζάνης-Κρόκου, όταν 67χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με το kozan.gr, ο άνδρας με καταγωγή από το Λιβαδερό Σερβιών φέρεται να επιχειρούσε να τοποθετήσει αυτοσχέδια «πιστόλα» σε λαγούμι τυφλοπόντικα, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης και όπλισης του μηχανισμού σημειώθηκε το συμβάν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να χάσει πολύ αίμα.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που για πάνω από μία ώρα έκαναν ΚΑΡΠΑ, άφησε την τελευταία του πνοή.

Τέλος, έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ξεκίνησε ήδη το αστυνομικό τμήμα Κοζάνης.

