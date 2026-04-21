Νετανιάχου: Το καθεστώς το αγιατολάδων του Ιράν σχεδίαζε νέο Ολοκαύτωμα κατά του Ισραήλ, αλλά τους συντρίψαμε

Με δίλεπτη σειρήνα στις 11:00 το πρωί της Τρίτης σε ολόκληρη τη χώρα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τους πεσόντες των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, με την κεντρική κρατική τελετή να πραγματοποιείται στο Όρος Χερτσλ στην Ιερουσαλήμ, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Η τελετή έλαβε χώρα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Κνεσέτ και του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και με τη συμμετοχή της ηγεσίας των υπηρεσιών ασφαλείας. Στις 13:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο ίδιο σημείο η κρατική τελετή μνήμης για τα θύματα εχθροπραξιών στο Ισραήλ και στο εξωτερικό.

Στη σκιά της εκεχειρίας με το Ιράν, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Στον Πόλεμο της Αναγέννησης, σε συνέχεια των προηγούμενων εκστρατειών του Ισραήλ, η ουσία είναι πιο σαφής από ποτέ – να υπερασπιστούμε την εθνική μας ύπαρξη, να διαφυλάξουμε την πατρίδα και να διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ. Σε κάθε γενιά υπάρχουν εκείνοι που επιδιώκουν την καταστροφή μας και το καθεστώς των αγιατολάδων στο Ιράν σχεδίαζε ένα ακόμη ολοκαύτωμα. Επιδίωκαν να μας καταστρέψουν με χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους και πυρηνικές βόμβες».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Εάν δεν είχαμε ενεργήσει με αποφασιστικότητα και θάρρος, τα ονόματα των τόπων θανάτου της Νατάνζ και της Ισφαχάν θα μπορούσαν να προστεθούν στα ονόματα των στρατοπέδων εξόντωσης του Άουσβιτς και του Μαϊντάνεκ. Μαζί με τον μεγάλο μας φίλο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, συντρίψαμε τη μηχανή καταστροφής του Ιράν. Απομακρύναμε από πάνω μας την υπαρξιακή απειλή».

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε τελετή μνήμης στον αστυνομικό σταθμό στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο του Όρους Χερτσλ για τους 1.689 πεσόντες της αστυνομίας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και του αρχηγού της αστυνομίας Ντάνι Λεβί.