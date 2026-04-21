Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο στη Μεσαρά – Τον τραυμάτισε σοβαρά σε πολλά σημεία του σώματος

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν ανήλικο μαθητή Γυμνασίου σημειώθηκε στη Μεσαρά της Κρήτης, όταν σκύλος του επιτέθηκε χωρίς λόγο ενώ περπατούσε στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Δια-SOS-τε τη Μεσαρά, και όπως μεταδίδει το patris.gr, ο μαθητής στην Κρήτη κινούνταν πεζός όταν το μεγαλόσωμο σκυλί ράτσας λυκόσκυλο ή Μαλινουά του όρμησε απρόκλητα.

Ο σκύλος τον έριξε στο έδαφος και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα άρχισε να τον δαγκώνει, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, καθώς και ένα μεγάλο και διαμπερές τραύμα στο μπούτι.

Το παιδί διακοσμήθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και ιδιαίτερα στα παιδιά καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αφού παραμένει άγνωστο αν ο σκύλος είναι αδέσποτος ή όχι.