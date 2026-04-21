Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Γάζα

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Ο παλαιστινιακός θύλακος υπέστη τεράστιας κλίμακας καταστροφή από τον πόλεμο που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας σκοτώνοντας πάνω από 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η εκστρατεία αντιποίνων του στρατού του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 72.549 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει 770 Παλαιστίνιους που έχουν χάσει τη ζωή τους αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Τα μισά και πλέον από τα θύματα (σχεδόν 38.000) ήταν γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με την υπηρεσία ΟΗΕ Γυναίκες. Αυτό σημαίνει πως «κατά μέσον όρο σκοτώνονταν τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια κάθε μέρα», τόνιζε την Παρασκευή η εκπρόσωπός της Σοφία Κάλτορπ.

Νωρίτερα αυτόν τον Απρίλιο, δυο άνδρες που οδηγούσαν υδροφόρες για λογαριασμό της UNICEF σκοτώθηκαν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από πυρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά πέντε απώλειες στη Λωρίδα της Γάζας από τις 10 Οκτωβρίου 2025.