Έκρηξη στους Αμπελοκήπους: Την αθώωση του Νίκου Ρωμανού πρότεινε η εισαγγελέας – Ζητά την ενοχή δύο εκ των πέντε κατηγορουμένων

Την καταδίκη δύο εκ των πέντε κατηγορουμένων για την φονική έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, στους Αμπελόκηπους πρότεινε το μεσημέρι της Τρίτης (21.4.26) η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθήνας. Η εισαγγελέας πρότεινε ωστόσο την αθώωση του Νίκου Ρωμανού.

Συγκεκριμένα η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την καταδίκη της Μαριάννας Μ., που τραυματίστηκε βαρύτατα από την έκρηξη του μηχανισμού και της Δήμητρας Ζ. για σειρά κακουργημάτων, όπως συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατική πράξη διακεκριμένης κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη από κοινού και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κατά περίπτωση. 

Αντίθετα, η εισαγγελέας ζήτησε την αθώωση του Νίκου Ρωμανού και ακόμη δύο κατηγορουμένων, λόγω αμφιβολιών. Πρόκειται για τον τότε σύντροφο της Δήμητρας Ζ. και τον επιστήθιο φίλο του Ρωμανού. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ρωμανός είχε συλληφθεί λόγω μερικού αποτυπώματος σε σακούλα στην οποία βρέθηκε όπλο που αποδόθηκε στον νεκρό από την έκρηξη, Κυριάκο Ξυμητήρη. 

«Είναι οπωσδήποτε επαρκές ενοχοποιητικό στοιχείο το αποτύπωμα, όμως με μια έρευνα που επεκτάθηκε στη σακούλα, εκτός από τα αποτυπώματα αυτών των δύο, στη σακούλα, υπάρχουν και αλλά αποτυπώματα. Δε μπορώ να φανταστώ ότι πέντε άνθρωποι έπιασαν μια σακούλα να βάλουν ένα όπλο, από ένα δάχτυλο ο καθένας… Είναι δυνατόν ο τοποθέτης του όπλου να έλαβε μέτρα για το όπλο και να μην έλαβε μέτρα για τη σακούλα;», ανέφερε η εισαγγελέας στην πρότασή της, ζητώντας την αθώωση του άλλοτε αδερφικού φίλου του δολοφονημένου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Κατά την εισαγγελική πρόταση, οι δράστες προετοίμαζαν τρομοκρατική πράξη σε άγνωστο τόπο και οι δράστες της ενέργειας δεν περιορίζονται στους συλληφθέντες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η εισαγγελέας, στην κατοχή του νεκρού βρέθηκαν δύο τηλεφωνικές συσκευές, οι οποίες συνδέθηκαν με άλλες δύο, κατά την εισαγγελέα πρόσωπα – κλειδιά στην υπόθεση, που παραμένουν ασύλληπτα. 

«Οι συσκευές που είχε στη κατοχή του ο Ξυμητήρης είχαν μια ένδειξη. Η μία είχε μόνο μια επαφή το Τ και η άλλη επικοινωνούσε μόνο με το Μ. Που σημαίνει ότι στην άλλη πλευρά υπήρχαν δύο άτομα που περιμέναν τις αναφορές του Κυριάκου Ξυμητήρη όταν θα ενεργοποιούσε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Το κυρίαρχο πρόσωπο στην επιχειρησιακή δομή της οργάνωσης είναι η Δήμητρα Ζ. Αποδεδειγμένα η τρομοκρατική οργάνωση απαρτίζεται από τέσσερα πρόσωπα, συν τη Δήμητρα Ζ. Ο Ξυμητήρης, η Μ., οι δύο κάτοχοι των κινητών και η Ζ. Η όλη επιχείρηση έχει στηριχθεί στα προγράμματα και το σχεδιασμό της Δήμητρας  Ζ. Όλα είχαν προγραμματιστεί με το δικό της πρόγραμμα υποχρεώσεων», επεσήμανε η εισαγγελέας μεταξύ άλλων ζητώντας την καταδίκη των δύο γυναικών, της συντρόφου του νεκρού Κυριάκου Ξυμητήρη, που τραυματίστηκε βαρύτατα από την έκρηξη και της φίλης του ζευγαριού.  

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα οι αγορεύσεις των δικηγόρων της υπόθεσης. 

