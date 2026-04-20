Το εντυπωσιακό drone show του ΠΑΟΚ στον ουρανό της Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια – Δείτε εικόνες και βίντεο
Intime
THESTIVAL TEAM
Οι εκδηλώσεις για τον έναν αιώνα ΠΑΟΚ κορυφώνονται και στην Τούμπα πραγματοποιήθηκε ένα εντυπωσιακό drone show για τα 100 χρόνια του “Δικεφάλου του Βορρά”.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μάλιστα μετέδωσε το drone show για την κορύφωση των εορτασμών της συμπλήρωσης ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου.
Δείτε το βίντεο:
Με το ιστορικό έμβλημα, τις χαρακτηριστικές ημερομηνίες, αλλά και μία τεράστια φανέλα, οι «ασπρόμαυροι» γιόρτασαν με αυτον τον τρόπο την σημερινή επέτειο.
Δείτε εικόνες του Intime: