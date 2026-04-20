Ανδρουλάκης για 100 χρόνια ΠΑΟΚ: "Μια ομάδα με πάθος και πιστούς οπαδούς, στα εύκολα και στα δύσκολα"

«Μια ομάδα με πάθος και πιστούς οπαδούς, στα εύκολα και στα δύσκολα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα 100 χρόνια ζωής του ΠΑΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του για την συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του “Δικεφάλου του Βορρά”, κάνει λόγο για μία ομάδα με πάθος και πιστούς οπαδούς.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ιδρύθηκε από Έλληνες πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης και έγινε συνώνυμο της Θεσσαλονίκης.

Μια ομάδα με πάθος και πιστούς οπαδούς, στα εύκολα και στα δύσκολα.

Σήμερα ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει έναν αιώνα από την ίδρυσή του και αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά σωματεία της χώρας, με τίτλους και διακρίσεις. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του, με ολόθερμες ευχές για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στον νέο αιώνα που ανοίγεται μπροστά του!».

