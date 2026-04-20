Βελόπουλος: Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση σε αποσύνθεση

Πυρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος λέγοντας ότι βρίσκεται σε αποσύνθεση και όταν δεν την βολεύουν οι θεσμοί, τους επιτίθεται.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δήλωσε: «Εύλογες οι θέσεις του Γεωργιάδη, λέει το φοβικό Μαξίμου. Αλήθεια, τι φοβάται από τον κ. Γεωργιάδη το Μαξίμου, όταν ο συγκεκριμένος επιτίθεται στην Ευρωπαία εισαγγελέα, που η ΝΔ ψήφισε, και τώρα, που δεν βολεύουν οι κινήσεις της, εξαπολύει επίθεση λάσπης εναντίον της; Αυτό δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση σε αποσύνθεση και θεσμούς που, όταν δεν την βολεύουν, τους επιτίθεται. Δεν τα βρίσκουν ο πρόεδρος με τον αντιπρόεδρο ούτε στα βασικά. Τους βλέπει η ντροπή και ντρέπεται».