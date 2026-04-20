Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα Δημήτρη Καρώνη

Στόχος εμπρησμού έγινε ο το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για την τραγωδία των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ο πραγματογνώμονας της τραγωδίας των Τεμπών, Δημήτρης Καρώνης, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του μέσα στην πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου όταν δέχτηκε την εμπρηστική επίθεση, με τους αγνώστους να φαίνεται ότι το περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό και να του έβαλαν φωτιά.

Στην έκθεσή του ο καθηγητής, είχε αποδώσει την πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση των τρένων στα έλαια σιλικόνης των μηχανών, βασιζόμενος σε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει σύμφωνα με πληροφορίες η κρατική ασφάλεια.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Η στιγμή που η Γη χάνεται πίσω από τη Σελήνη: Εντυπωσιακό βίντεο αστροναύτη της NASA με iPhone από το διάστημα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΟΦΗ: Έντονη αντίδραση από τους Κρητικούς, για τον μη ορισμό ξένου διαιτητή VAR στον τελικό Κυπέλλου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΠΑΟΚ – Θύρα 4: “Στα 100 χρόνια δεν υπάρχουν απόντες, είστε όλοι εδώ μαζί μας”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Καστοριά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 84χρονης – Συνελήφθη 49χρονος