MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Ένας νεκρός σε επίθεση από ουκρανικά drones

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην Τουάψε, ρωσική πόλη στα παράλια στη Μαύρη Θάλασσα, για δεύτερη φορά μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ, όπου υπάγεται διοικητικά.

Η Τουάψε έγινε στόχος «νέας μαζικής επιδρομής drones» και «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας σκοτώθηκε στο λιμάνι», ανέφερε ο Βενιαμίν Καντράτιεφ, ο περιφερειάρχης στην Κρασναντάρ (νοτιοδυτικά).

«Άλλος ένας άνδρας τραυματίστηκε και του παρέχεται η απαραίτητη ιατρική βοήθεια», πρόσθεσε ο αξιωματούχος μέσω Telegram.

Αναφέρθηκε επίσης σε πυρκαγιά στο λιμάνι της λουτρόπολης στη Μαύρη Θάλασσα.

Τη 16η Απριλίου, ο περιφερειάρχης είχε κάνει λόγο για τον θάνατο έφηβης 14 ετών και νεαρής σε νυχτερινή επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην ίδια πόλη.

Από την έναρξη της εισβολής του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά την ουκρανική επικράτεια, βάζοντας ειδικά στο στόχαστρο βασικές υποδομές.

Σε αντίποινα, το Κίεβο εξαπολύει ολοένα συχνότερες επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, λέγοντας πως βάζει στο στόχαστρο στρατιωτικές καθώς και ενεργειακές εγκαταστάσεις, ώστε να στερήσει από τη Μόσχα τα μέσα για να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

