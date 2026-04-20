Κοζάνη: “Χτύπησε το κεφάλι σε πλακάκι” λέει ο πατέρας του 5χρονου που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Συγκλονίζει το περιστατικό με τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός αγοριού 5 ετών στην Κοζάνη την Δευτέρα (20/04), για τον οποίο η ΕΛ.ΑΣ. βοήθησε στην ασφαλή μεταφορά του προς το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Ο χρόνος ήταν πολύτιμος καθώς το αγόρι είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σοβαρά όταν έπαιζε με τους συμμαθητές του στο νηπιαγωγείο της Κοζάνης, με την γέφυρα ζωής που στήθηκε για να μεταφερθεί όσο πιο σύντομα μπορούσε στο Ιπποκράτειο να είναι σωτήρια για τον μικρούλη.

Το παιδί, φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του, όμως χρειάζεται παρακολούθηση.

Όπως περιέγραψε ο πατέρας του, έπαιζε ποδόσφαιρο στην αυλή του σχολείου όταν χωρίς να γνωρίζουν το ακριβές αίτιο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε πλακάκι.

Ο πατέρας του 5χρονου από την Κοζάνη για τον οποίο πραγματοποιήθηκε «γέφυρα ζωής» για να φτάσει στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, μίλησε στο newsit.gr και ευχαρίστησε μεταξύ άλλων την αστυνομία και στους διασώστες αλλά και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο πλήρωμα του ασθενοφόρου και στο νοσοκομείο της Κοζάνης και του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου και σε όλους που βοήθησαν άμεσα για να μεταφερθεί το παιδί. Οι πρώτες εξετάσεις που έγιναν ευτυχώς είναι καλές, όμως χρειάζεται παρακολούθηση. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του. Το παιδί έπαιζε ποδόσφαιρο στην αυλή. Τώρα, με κάποιο σπρώξιμο, τρικλοποδιά, δεν ξέρουμε ακριβώς πως έγινε, δεν γνωρίζουμε ακόμα τις συνθήκες, το παιδί έπεσε και χτύπησε σε σκληρή επιφάνεια, σε πλακάκι. Προφανώς δεν υπήρχε δόλος. Αμέσως με κάλεσαν, πήγα και το πήρα από το νηπιαγωγείο και το μετέφερα στο νοσοκομείο», είπε περιγράφοντας το περιστατικό.

Για την μεταφορά του παιδιού στήθηκε μια πραγματική «γέφυρα ζωής» από την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Με τη συνδρομή των ομάδων ΔΙΑΣ, Ζ και ΟΠΚΕ, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διέσχισε την απόσταση με ταχύτητα και ασφάλεια, φτάνοντας στα Μάλγαρα στις 15:24 και λίγο αργότερα, στις 15:42, στο νοσοκομείο.