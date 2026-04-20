Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” για ανήλικο από την Κοζάνη – Από τα Μάλγαρα στο Ιπποκράτειο σε 18 λεπτά!

Μάχη με το χρόνο στήθηκε για τη μεταφορά ανήλικου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε μια επιχείρηση – «γέφυρα σωτηρίας» που κινητοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο από την Κοζάνη, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του. Στο ύψος των διοδίων των Ν. Μαλγάρων στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση συνοδείας από αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙ.ΑΣ., “Ζ”, Ο.Π.Κ.Ε.) προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διέλευση μέσα από την κυκλοφοριακή κίνηση.

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

