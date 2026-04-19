Nicole Kidman: Η σκληρή συμβουλή που έδωσε στις κόρες της μετά το διαζύγιο

Η Nicole Kidman έχει μοιραστεί τη σκληρή συμβουλή για τη ζωή, που έδωσε στις δύο έφηβες κόρες της, τις οποίες έχει με τον πρώην σύζυγό της Keith Urban. Η 58χρονη σταρ του κινηματογράφου έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών Silk Speaker Series.

«Τους είπα ότι οι αποφάσεις που παίρνετε τώρα θα επηρεάσουν τη ζωή σας, αλλά και ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, γιατί τίποτα δεν είναι γραμμένο σε πέτρα», είπε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην εκδήλωση.



«Και κυρίως, το να δημιουργήσετε συναισθηματική σταθερότητα είναι σημαντικό για εκείνες, ώστε να νιώθουν ότι ο κόσμος είναι γεμάτος ευκαιρίες», σημείωσε η ηθοποιός, η οποία οριστικοποίησε το διαζύγιό της με τον Urban τον Ιανουάριο.

Συμπλήρωσε: «Τους είπα ότι θα έχουν ένα απίστευτο μέλλον, αλλά μπορεί επίσης να είναι και πολύ συντριπτικό». Η Kidman έχει τις κόρες Sunday Rose, 17 χρόνων, και Faith Margaret, 15, με τον Urban.

Η Sunday Rose ήδη εργάζεται ως μοντέλο μόδας. Η πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα ήταν στο σόου του Dior στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Νοέμβριο του 2025.

Η σταρ του κινηματογράφου έχει επίσης την κόρη Isabella, 33 χρόνων, και τον γιο Connor, 31, με τον πρώην σύζυγό της Tom Cruise.

Η γεννημένη στην Αυστραλία ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στις συμβουλές που της είχε δώσει ο πατέρας της, Antony Kidman, ο οποίος πέθανε το 2014, όταν εκείνη ήταν νεότερη.

«Είπε ότι πρέπει να έχεις αντοχή, δεν θα είσαι το πιο έξυπνο άτομο στο δωμάτιο, οπότε πρέπει να χρησιμοποιείς την εξυπνάδα σου», είπε η σταρ, η οποία φορούσε ένα απαλό ροζ παντελόνι-κοστούμι.



Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Kidman είπε ότι έχει ωριμάσει μέσα από τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στη ζωή της. «Κάποιες φορές θα πρέπει να το αντέξεις και αυτό είναι εντάξει. Είναι η ζωή σου και εσύ τη διαμορφώνεις. Δεν έχει σημασία τι πιστεύει κάποιος άλλος. Μην παραδίνεις τη δύναμή σου σε κανέναν. Δεν έχουν το δικαίωμα να σε ορίζουν».

Η Kidman σόκαρε το κοινό όταν αποκάλυψε ότι θέλει να σπουδάσει για να γίνει “death doula”, μετά τον θάνατο της μητέρας της Janelle τον Σεπτέμβριο του 2024. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι «ακούγεται λίγο περίεργο», αλλά έχει έντονη επιθυμία να βοηθά ανθρώπους στις τελευταίες εβδομάδες της ζωής τους.

