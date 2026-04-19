Λευκός Οίκος: Ο Βανς θα ηγηθεί τις αμερικανικής αποστολής στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί μιας αμερικανικής αποστολής για συνομιλίες με το Ιράν αύριο στο Πακιστάν, διαβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τζέι Ντι Βανς, που ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας το περασμένο Σαββατοκύριακο, θα είναι παρών, μαζί με τους άλλους δύο απεσταλμένους του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, διευκρίνισε η αμερικανική προεδρία.

Πριν από περίπου μία ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στο ABC πως ο αντιπρόεδρός του δεν θα πήγαινε στο Ισλαμαμπάντ, επικαλούμενος θέματα ασφαλείας.

