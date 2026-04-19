Στον Ευαγγελισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Παρέμεινε περίπου για τέσσερις ώρες

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός βρέθηκε και σήμερα Κυριακή (19/04) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παρέμεινε εκεί για περίπου 4 ώρες.

Υπενθυμίζεται πως στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται τόσο η σύζυγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, όσο και ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το Σάββατο, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με έντονο κοιλιακό άλγος, υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Κυριακής, παρέμεινε για τέσσερις ώρες και κατά τις 12:30 αναχώρησε.

Υπενθυμίζεται ότι στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης

