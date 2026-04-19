Ζενεβιέβ Μαζαρί για Μπέττυ Μαγγίρα: Όποιος καλός έρθει στο GNTΜ, καλώς να έρθει

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ”, μεταξύ άλλωνμ απάντησε για τον επερχόμενο νέο κύκλο για το GNTM και τη φημολογούμενη προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα σ’ αυτόν.

Πιο συγκεκριμένα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επισήμανε αρχικά για το GNTM δουλεύω εδώ και δυο μήνες, απλώς τώρα μπορώ επίσημα να το λέω. Με την Ηλιάνα (σ.σ. Παπαγεωργίου) κάνουμε μαζί γυμναστική και μπορώ να πω πως… είναι πολύ καλά και περνάμε τίποτα, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο”.

“Για τον νέο κύκλο του GNTM έχουν ακουστεί πάρα πολλά και είναι τέλειο να ακούγονται πάρα πολλά. Όπως είπα, εγώ είναι ήδη δυο μήνες που το χτίζουμε στο κομμάτι της μόδας. Όποιος καλός έρθει, καλώς να έρθει”.

“Δεν είναι αυτό δικό μου θέμα. Δηλαδή δεν μπαίνω σ’ αυτή την διαδικασία. Εμένα μου αρέσουν όλες τις ιδέες γιατί σέβομαι το κανάλι, τις επιλογές του και μέχρι στιγμές οι επιλογές του πάνε καλά. Οπότε οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις επιλογές ξέρουν καλύτερα από μένα” συμπλήρωσε, ακόμα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί στην ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN.