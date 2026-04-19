Tσιφτσής: Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε το Κύπελλο!

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Απογοητευμένος από την εμφάνιση της ομάδας του εμφανίστηκε στο flash interview αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ματς στην Allwyn Arena και την ήττα του ΠΑΟΚ με 3-0 από την ΑΕΚ Αντώνης Τσιφτσής.

Όπως επισήμανε στις δηλώσεις του, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του δεν έκαναν τίποτε από αυτά που έπρεπε για να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ τη νίκη στην έδρα της ΑΕΚ. «Κάναμε αβίαστα λάθη για το επίπεδο της ομάδας μας», τόνισε χαρακτηριστικά και αναφερόμενος στην επόμενη μέρα έστειλε το μήνυμα ενόψει τελικού: «Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε οπωσδήποτε το κύπελλο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ:

«Είμαστε δυσαρεστημένοι όλοι. Δεν κάναμε τίποτα από αυτά που έπρεπε. Θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά δεν το δείξαμε. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε οπωσδήποτε το κύπελλο.

Δεν με ενδιαφέρει ποιος απουσίαζε. Πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα και τον τελικό κυπέλλου.

Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Κάναμε αβίαστα λάθη για το επίπεδο της ομάδας μας. Πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά τα λάθη οπωσδήποτε.

Πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό το παιχνίδι. Δεν έγινε η ΑΕΚ καλύτερη ομάδα από εμάς. Το δείξαμε και μέσα στη χρονιά.

Το κλίμα είναι καλό στην ομάδα. Ο καθένας βλέπει τι λάθος γίνεται και βοηθάει τον άλλον να το διορθώσει. Θα πάμε έτοιμοι στον τελικό.

Μαθηματικά δεν έχει χαθεί κάτι. Δεν με απασχολεί που λένε ότι χάθηκε το πρωτάθλημα. Όπως είχε ξαναγυρίσει μπορεί και τώρα να γίνει».

Πηγή: metrosport.gr

Αντώνης Τσιφτσής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 λεπτά πριν

Λαμία: Την κατέγραψε ο φακός να ρίχνει επικίνδυνο υγρό για να ξεραθεί το δέντρο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Συγκινεί η Ιωάννα Παλιοσπύρου: Έμαθα να αγαπάω το σώμα μου όχι γιατί είναι τέλειο, αλλά γιατί με κράτησε ζωντανή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Νέα “έξυπνα εργαλεία” για την αποφυγή “μπλακάουτ” – Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Λιοσίων: Παραδόθηκε ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατάλειψε την 16χρονη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θανατηφόρο δυστύχημα στο Νίρμπουργκρινγκ: Πέθανε 66χρονος Σουηδός οδηγός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αυστραλία: Γλάροι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησαν χάος σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι