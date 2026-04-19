Tσιφτσής: Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε το Κύπελλο!

Απογοητευμένος από την εμφάνιση της ομάδας του εμφανίστηκε στο flash interview αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ματς στην Allwyn Arena και την ήττα του ΠΑΟΚ με 3-0 από την ΑΕΚ Αντώνης Τσιφτσής.

Όπως επισήμανε στις δηλώσεις του, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του δεν έκαναν τίποτε από αυτά που έπρεπε για να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ τη νίκη στην έδρα της ΑΕΚ. «Κάναμε αβίαστα λάθη για το επίπεδο της ομάδας μας», τόνισε χαρακτηριστικά και αναφερόμενος στην επόμενη μέρα έστειλε το μήνυμα ενόψει τελικού: «Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε οπωσδήποτε το κύπελλο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ:

«Είμαστε δυσαρεστημένοι όλοι. Δεν κάναμε τίποτα από αυτά που έπρεπε. Θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά δεν το δείξαμε. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε οπωσδήποτε το κύπελλο.

Δεν με ενδιαφέρει ποιος απουσίαζε. Πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα και τον τελικό κυπέλλου.

Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Κάναμε αβίαστα λάθη για το επίπεδο της ομάδας μας. Πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά τα λάθη οπωσδήποτε.

Πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό το παιχνίδι. Δεν έγινε η ΑΕΚ καλύτερη ομάδα από εμάς. Το δείξαμε και μέσα στη χρονιά.

Το κλίμα είναι καλό στην ομάδα. Ο καθένας βλέπει τι λάθος γίνεται και βοηθάει τον άλλον να το διορθώσει. Θα πάμε έτοιμοι στον τελικό.

Μαθηματικά δεν έχει χαθεί κάτι. Δεν με απασχολεί που λένε ότι χάθηκε το πρωτάθλημα. Όπως είχε ξαναγυρίσει μπορεί και τώρα να γίνει».

