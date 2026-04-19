Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος μεθυσμένος που έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και εγκατέλειψε το σημείο

Στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο όταν προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Έπειτα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.