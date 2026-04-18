Φωτιά σε δασική έκταση στην Άμπελο Αχαΐας: Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, σηκώθηκε αεροσκάφος – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (18/04), στην Άμπελο Αχαΐας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας και ένα αεροσκάφος.
Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

