Survivor: Οι Επαρχιώτες διέλυσαν την καλύβα τους σε φορτισμένο κλίμα

Το “Survivor” πέρασε σε μια νέα φάση, όπως παρακολουθήσαμε το βράδυ της Κυριακής, με την πολυαναμενόμενη ένωση των δύο ομάδων, των Αθηναίων και των Επαρχιωτών, να σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα στο ριάλιτι επιβίωσης.

Στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, η μπλε ομάδα αποχαιρέτησε την προηγούμενη περίοδο του παιχνιδιού, προχωρώντας στο γκρέμισμα της καλύβας που τους φιλοξένησε για τους πρώτους μήνες παραμονής τους στον Άγιο Δομίνικο.



“Πέντε λεπτά χρειάστηκαν να γκρεμίσουμε την καλύβα. Δεν θυμάμαι πόσες ώρες είχαμε ασχοληθεί για να την φτιάξουμε, δεν πειράζει. Πάμε να κατακτήσουμε νέα καλύβια, νέες παραλίες, να γκρεμίσουμε άλλες ομάδες” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μάνος Μαλλιαρός.

“Από όλα τα παιδιά των Αθηναίων, η μοναδική που δεν θέλω να με πλησιάσει είναι η Μαντίσα. Και σε περίπτωση που το κάνει, θα γυρίσω πίσω στην παλιά μας παραλία”.



“Έχουμε μεταξύ μας beef το οποίο δημιούργησε μόνη της, από μακριά και αγαπημένες” υπογράμμισε με νόημα, με τη σειρά της, η Αναστασία στην κάμερα του Survivor το βράδυ της Κυριακής για την ένωση των δυο ομάδων.