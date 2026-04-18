Πέντε τροφές που δεν πρέπει να φας ποτέ ωμές

Είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς και να επισπεύσει την προετοιμασία του φαγητού, ειδικά όταν πεινάει και ο χρόνος πιέζει. Όλα μοιάζουν δελεαστικά και έτοιμα για κατανάλωση, ακόμη κι αν δεν έχουν μαγειρευτεί πλήρως. Παρ’ όλα αυτά, πριν δοκιμάσεις από το ωμό μείγμα ή αποσύρεις το φαγητό από τη φωτιά, είναι σημαντικό να βεβαιωθείς ότι έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία για ασφαλή κατανάλωση.

Αν και πολλά τρόφιμα είναι θρεπτικά όταν προετοιμάζονται σωστά, η κατανάλωσή τους σε ωμή ή μισοψημένη μορφή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας. «Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι τα ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα ζωικά προϊόντα, όπως το κρέας, τα αυγά και το κοτόπουλο, ενδέχεται να προκαλέσουν τροφιμογενείς λοιμώξεις», επισημαίνει ειδικός. «Ωστόσο, δεν είναι ευρέως γνωστό ότι και ορισμένα τρόφιμα φυτικής προέλευσης μπορεί να είναι επικίνδυνα αν καταναλωθούν χωρίς να έχουν μαγειρευτεί». Παρακάτω βλέπουμε τα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης που είναι σημαντικό να αποφεύγεις να καταναλώνεις ωμά ή εντελώς ανεπεξέργαστα.



Αλεύρι

Πριν δοκιμάσεις τη ζύμη ή το μείγμα σου, πρέπει να ξέρεις ότι δεν είναι ασφαλές να τρως ακατέργαστο αλεύρι. Το πρόβλημα με την ωμή ζύμη δεν είναι τα αυγά, αρκεί να είναι παστεριωμένα. Το αλεύρι που δεν έχει μαγειρευτεί μπορεί να έχει βακτήρια όπως σαλμονέλα ή E. coli. Αν θέλεις να τρως ωμή ζύμη, πρέπει πρώτα να ζεστάνεις το αλεύρι και να χρησιμοποιήσεις παστεριωμένα αυγά.

Κιμάς βοδινού

Πρέπει να πλένεις καλά τα σκεύη που έχουν έρθει σε επαφή με ωμό κιμά, για να μην μολύνουν το φαγητό σου. Ο κιμάς δεν πρέπει ποτέ να τρώγεται ωμός. «Η E. coli είναι ένα βακτήριο που μπορεί να υπάρχει στο βοδινό και να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια ή και θάνατο. Σκοτώνεται στους 71°C», λέει διατροφολόγος.

Πουλερικά

Τα πουλερικά δεν πρέπει ποτέ να τρώγονται ωμά. Κοτόπουλο, γαλοπούλα, πάπια, χήνα και άλλα πουλερικά πρέπει να φτάσουν σε εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 74°C πριν σερβιριστούν, σύμφωνα με το Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Το ωμό κοτόπουλο μπορεί να περιέχει διάφορα βακτήρια, όπως σαλμονέλα, που προκαλούν τροφιμογενείς ασθένειες.

Κόκκινα φασόλια

Τα φασόλια πρέπει να τρώγονται καλά βρασμένα. Τα ωμά ή μισοβρασμένα φασόλια έχουν μια ουσία που λέγεται φυτοαιμοαγλουτινίνη και μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση, ακόμα και με λίγα μόνο φασόλια. Για να είναι ασφαλή, πρέπει να τα μουλιάσεις τουλάχιστον 5 ώρες και να τα βράσεις τουλάχιστον 10 λεπτά. Τα κονσερβοποιημένα φασόλια είναι έτοιμα για κατανάλωση και εντελώς ασφαλή.

Μη παστεριωμένο γάλα

Το μη παστεριωμένο γάλα είναι αμφιλεγόμενο και επικίνδυνο. «Ξέρω ότι πολλοί επιλέγουν να πίνουν ωμό γάλα, αλλά ως επαγγελματίας υγείας δεν μπορώ να το συστήσω», λέει ειδικός. «Η παστερίωση δημιουργήθηκε για να μειώσει τον κίνδυνο μολύνσεων από βακτήρια, που ήταν συχνές. Βακτήρια όπως η E. coli, η σαλμονέλα, η Listeria και η Campylobacter μπορεί να υπάρχουν στο μη παστεριωμένο γάλα και να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες ή ακόμα και θάνατο».

Πηγή: ladylike.gr