Καστοριά: Μεγάλη αναστάτωση από τις τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους – Έκλεψαν χρυσές λίρες από 93χρονη

Σε διαρκή κινητοποίηση βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στην Καστοριά, καθώς καταγράφεται έντονη έξαρση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών, με κύριο στόχο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα διαλευκάνθηκε μία υπόθεση, τα κυκλώματα συνεχίζουν ασταμάτητα τη δράση τους, αξιοποιώντας τον φόβο και την ψυχολογική πίεση για να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή.



Το πρωί του Σαββάτου, στο Άργος Ορεστικό, μία ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε θύμα των δραστών, οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί της προσποιούμενοι ότι συγγενικό της πρόσωπο στο εξωτερικό είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεσα χρήματα για νοσηλεία. Υπό το βάρος της ανησυχίας, η γυναίκα παρέδωσε σε άγνωστο άτομο πέντε χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Πολλαπλά σενάρια εξαπάτησης

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, καθώς δεκάδες καταγγελίες καταφθάνουν από ολόκληρη την περιοχή. Οι επιτήδειοι φαίνεται να αλλάζουν συνεχώς τα προσχήματα, άλλοτε επικαλούμενοι σοβαρά τροχαία ατυχήματα συγγενών και άλλοτε υποσχόμενοι επιστροφές χρημάτων από το Δημόσιο, ζητώντας τραπεζικά στοιχεία.

Η συχνότητα των τηλεφωνημάτων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες, με τις αρχές να απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για προσοχή.

Συνελήφθη ένας 53χρονος

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε με την εξιχνίαση απάτης που είχε σημειωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα σε βάρος 93χρονης στο χωριό Κωσταράζι. Πολίτες που έγιναν μάρτυρες της παράδοσης τσάντας σε άγνωστο άνδρα κράτησαν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έρευνα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άργους Ορεστικού αξιοποίησαν τα στοιχεία και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν 53χρονο ημεδαπό ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στον Τύρναβο από αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν δέκα χρυσές λίρες και χρηματικό ποσό 1.625 ευρώ, τα οποία επιστράφηκαν στην ηλικιωμένη.

Η 93χρονη είχε εξαπατηθεί με το πρόσχημα ότι η κόρη της έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, παραδίδοντας πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα, πριν αποκαλυφθεί η δράση του κυκλώματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων, ενώ οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε παρόμοιες τηλεφωνικές προσεγγίσεις.

Πηγή: naftemporiki.gr