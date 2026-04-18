Αθώα για τους βιασμούς των παιδιών λόγω “αδυναμίας αντίληψης του αδίκου” η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής

Τον Δεκέμβριο του 2024 άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι φρίκης με θύματα τα τέσσερα παιδιά ενός ζευγαριού αστυνομικών. Ο πατέρας ήδη από το 2016 βίαζε τα παιδιά, ενώ στις άρρωστες πράξεις συμμετείχε και η μητέρα. Χθες, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 46χρονο αστυνομικό που υπηρετούσε επί χρόνια στη φρουρά της Βουλής και του επέβαλε τέσσερις φορές ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 80 ετών. Αντίθετα, έκρινε κατά πλειοψηφία αθώα τη μητέρα παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως.

Όπως αναφέρει το protothema.gr το αιτιολογικό της αθωωτικής απόφασης του δικαστηρίου προκάλεσε απορίες, αφού όπως ανακοινώθηκε από την έδρα, η γυναίκα κρίθηκε αθώα «λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου» αλλά και «λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος». Πώς, μια γυναίκα που εξ επαγγέλματος, επιβάλλει τον νόμο, η ίδια κρίνεται ανίκανη να αντιληφθεί την άδικη πράξη; Η σχετική πρόβλεψη υπάρχει στον ποινικό κώδικα. Όπως εξήγησε σε γραπτή του δήλωση ο συνήγορος υπεράσπισης της 36χρονης, Ιωάννης Μπαρκαγιάννης, «παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών κήρυξε αθώα την εντολέα μου για τις πράξεις του βιασμού ανηλίκων, της κατάχρησης ανηλίκων από οικείο πρόσωπο και των γενετήσιων πράξεων μεταξύ συγγενών από ανιόντα, καθώς έκρινε ότι οι πράξεις αυτές δεν μπορούν να της καταλογισθούν λόγω αδυναμίας αποφυγής του αδίκου, ενώ αυτή βρισκόταν υπό το καθεστώς εξαναγκασμού, φόβου και τρόμου».

Ουσιαστικά έγινε δεκτός ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι ο 46χρονος πατέρας, εκτός από τα παιδιά, ασκούσε βία και στην πρώην σύζυγό του. Οι αποκαλύψεις για την κόλαση που ζούσαν τα τέσσερα παιδιά άρχισαν να βγαίνουν στο φως μετά την καταγγελία της γυναίκας για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος της. Όμως, ήταν τα ίδια τα παιδιά, που μιλώντας στους ειδικούς παιδοψυχολόγους, περιέγραψαν με λεπτομέρειες τη φρίκη που ήταν επί χρόνια η καθημερινότητά τους, σε βαθμό, μάλιστα, που ένα από τα τέσσερα είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από το μπαλκόνι. Όταν αποκαλύφθηκαν όλα, η γυναίκα ήταν έγκυος στο πέμπτο παιδί της. Και οι δύο είχαν προφυλακιστεί και στη φυλακή επέστρεψε μετά την καταδίκη του χθες, ο 46χρονος πρώην αστυνομικός. Από το δικαστήριο ζήτησε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, που όμως απορρίφθηκε. Η ακροαματική διαδικασία διήρκησε μήνες, αλλά έγινε κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να μη δημοσιοποιηθούν περαιτέρω όσα υπέστησαν τα τέσσερα παιδιά και προκειμένου να μπορέσουν να προστατευθούν και να επουλωθούν, όσο γίνεται, με το πέρασμα του χρόνου οι πληγές τους.

Ο αστυνομικός άκουσε την ετυμηγορία του δικαστηρίου ανέκφραστος. Κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος για τις πράξεις του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, του βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκου από οικείο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της πορνογραφίας ανηλίκων (παραγωγή, κατοχή), της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας ενώπιον ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της οπλοφορίας κατ’ εξακολούθηση και της οπλοχρησίας κατ’ εξακολούθηση. Σημειώνεται ότι ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι τα παιδιά του είχαν χειραγωγηθεί από τη μητέρα τους και δήλωνε αθώος. Το κατηγορητήριο σε βάρος του πρώην αστυνομικού υποστήριξε ως πολιτικώς ενάγουσα και η πρώην σύζυγός του.