Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο νότιο Λίβανο, όπου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία με τη φιλο-ιρανική Χεζμπολάχ.

Ο διοικητής των εφέδρων Μπαράκ Καλφόν, 48 ετών, πέθανε αφού τραυματίστηκε την Παρασκευή σε περιστατικό στο οποίο τραυματίσθηκαν επίσης τρεις άλλοι στρατιώτες, αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης στο νότιο Λίβανο, περίπου 3,5 χλμ. από τα σύνορα.

Ο Καλφόν ήταν από τους πρώτους που εισήλθαν σ’ ένα κτίριο, το οποίο στη συνέχεια ανατινάχθηκε, σύμφωνα με το εν λόγω μέσο ενημέρωσης.

Ο θάνατός του ανεβάζει στους 14 τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βασίζεται σε στρατιωτικά στοιχεία. Η δεκαήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Ισραήλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Λέσβος: 43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κρήτη: Απατεώνες ξεγέλασαν 13χρονο και έκλεψαν τα λεφτά και τα κοσμήματα από το σπίτι του

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ουκρανία: 58χρονος από τη Μόσχα ο δράστης της επίθεσης στο Κίεβο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “O Βυσσινόκηπος” του Αντόν Τσέχωφ και απόψε στο Βασιλικό Θέατρο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Οι Φρουροί της Επανάστασης: τα Στενά του Ορμούζ θα είναι κλειστά από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι την άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά των ιρανικών πλοίων