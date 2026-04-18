Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για τρίτο 24ωρο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Η σταθεροποίηση της κατάστασής του εκτιμάται από τους γιατρούς ότι είναι ένα συγκρατημένα θετικό στοιχείο για την εξέλιξη της νοσηλείας του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες για να μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση.

«Είναι αρκετά νωρίς για εκτιμήσεις» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο γιατρός που τον χειρούργησε, Ευτύχιος Αρχοντάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημειώνοντάς μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μυλωνάκης θα παραμείνει διασωληνωμένος για αρκετές ακόμη ημέρες.

Όπως τόνισε, οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. «Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρωταρχικός στόχος ήταν ο αποκλεισμός του ανευρύσματος, ο οποίος και πέτυχε. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, το ζήτημα είναι πως θα ανταποκριθεί ο ασθενής στην αιμορραγία.

«Έχουμε ένα καλό χαρτί, ότι το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που βοηθάει και στην αντιμετώπιση επιπλοκών που μπορεί να έχει μία αιμορραγία. Η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη», πρόσθεσε.

Ο κ. Αρχοντάκης είπε ότι ο κ. Μυλωνάκης είχε τις αισθήσεις του, όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο, και πως η επέμβαση διήρκησε περίπου μισή ώρα με τρία τέταρτα.