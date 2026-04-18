Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για τρίτο 24ωρο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Η σταθεροποίηση της κατάστασής του εκτιμάται από τους γιατρούς ότι είναι ένα συγκρατημένα θετικό στοιχείο για την εξέλιξη της νοσηλείας του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες για να μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση.

«Είναι αρκετά νωρίς για εκτιμήσεις» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο γιατρός που τον χειρούργησε, Ευτύχιος Αρχοντάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημειώνοντάς μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μυλωνάκης θα παραμείνει διασωληνωμένος για αρκετές ακόμη ημέρες.

Όπως τόνισε, οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. «Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρωταρχικός στόχος ήταν ο αποκλεισμός του ανευρύσματος, ο οποίος και πέτυχε. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, το ζήτημα είναι πως θα ανταποκριθεί ο ασθενής στην αιμορραγία.

«Έχουμε ένα καλό χαρτί, ότι το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που βοηθάει και στην αντιμετώπιση επιπλοκών που μπορεί να έχει μία αιμορραγία. Η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη», πρόσθεσε.

Ο κ. Αρχοντάκης είπε ότι ο κ. Μυλωνάκης είχε τις αισθήσεις του, όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο, και πως η επέμβαση διήρκησε περίπου μισή ώρα με τρία τέταρτα.

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Προσοχή! Συσκευασμένη φέτα είναι μολυσμένη με λιστέρια – Είχε ανακληθεί και η χύμα!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 ώρες πριν

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Κίνδυνος για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανακοίνωσε διόδια, ενώ ο Τραμπ μιλάει για συμφωνία και μεταφορά ουρανίου στις ΗΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Η μητέρα του αρσιβαρίστα που κατηγορείται για το θάνατο της Μυρτώς επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κοζάνη: Συνελήφθη γνωστός ράπερ στα διόδια Πολυμύλου – Είχε πάνω του κοκαΐνη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Μεντίλ ενόψει Βόλου: Δεν θα πετάξουμε τη δεύτερη ευκαιρία μας για νίκη στα πλέι οφ