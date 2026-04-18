Κρήτη: Απατεώνες ξεγέλασαν 13χρονο και έκλεψαν τα λεφτά και τα κοσμήματα από το σπίτι του

THESTIVAL TEAM

Σοκ προκαλεί το θράσος απατεώνων που εξαπάτησαν ένα 13χρονο παιδί προκειμένου να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα από οικογένεια.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, συνέβη στα Χανιά, την περασμένη Πέμπτη.

Το παιδί, 13 ετών Ρομά, ήταν μόνο του στο σπίτι το μεσημέρι, όταν τηλεφώνησαν οι απατεώνες λέγοντάς του ότι υπάρχει διαρροή ενέργειας και ζητώντας του να βγάλει έξω στον κήπο τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπήρχαν στο σπίτι, κάτι που έπραξε το παιδί.

Οι απατεώνες που γνώριζαν και ότι το παιδί θα ήταν μόνο και ότι υπήρχαν χρήματα κα κοσμήματα στο σπίτι, άρπαξαν τα τιμαλφή από τον κήπο και εξαφανίστηκαν.

Το παιδί περιέγραψε το τι συνέβη στη μητέρα του και εκείνη με τη σειρά της το κατήγγειλε στην αστυνομία.

Ελληνική Αστυνομία Κρήτη

