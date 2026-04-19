Νατάσα Εξηνταβελώνη: Θυμάμαι τη στιγμή που κατάλαβα τι θα πει απώλεια και τι θα πει άδικη κοινωνία

Με αφορμή τη συμμετοχή στη νέα κωμική σειρά “Σούπερ ήρωες” του ΑΝΤ1, η Νατάσα Εξηνταβελώνη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Gala και την δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η νεαρή ηθοποιός μίλησε τόσο για τη στιγμή που ήρθε η ενηλικίωση στη ζωή της αλλά και στο κωμικό διάλλειμα που έρχεται τηλεοπτικά σε μια διαδρομή διαφορετική στο θέατρο.

Πότε ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι η ζωή δεν είναι τελικά ροζ τσιχλόφουσκα;

Με την ενηλικίωση, αν έχει έρθει κιόλας. Όλοι νομίζω ότι θυμόμαστε τις στιγμές που η σκληρή πραγματικότητα μας χτύπησε την πόρτα και καταλάβαμε στο πετσί μας ότι τα πράγματα μάλλον δεν είναι τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι και τη στιγμή που κατάλαβα τι θα πει απώλεια και τη στιγμή που κατάλαβα τι θα πει άδικη κοινωνία.

Κάποια είναι βιώματα προσωπικά, κάποια συλλογικά, κάποια είναι ιστορικές στιγμές που θεωρείς ότι δεν έχουν προηγούμενο και ότι αυτές είναι το μέτρο του κακού και του άδικου μέχρι να έρθει η επόμενη. Όλα αυτά μας διαμορφώνουν. Θυμάμαι όμως και τον παλιό μου εαυτό, τον αθώο, τον ανυποψίαστο και άδολο.

Στη νέα κωμική σειρά “Σούπερ ήρωες” του ΑΝΤ1 υποδύεσαι μια βίγκαν κρεοπώλισσα. Ήταν ένα ωραίο διάλλειμα η κωμωδία μετά τους σοβαρούς θεατρικούς ρόλους;

Ναι, περνάω πολύ ωραία και είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα, υπάρχει σύμπνοια. Το έργο που επιτελούμε στην τηλεόραση είναι πολύ διαφορετικό από αυτό του θεάτρου. Επειδή έχω ξαναπαίξει σε σειρά, έχω αντιληφθεί ότι η τηλεόραση για κάποιους ανθρώπους είναι η μοναδική τους συντροφιά.

Οπότε, αν μπορέσουμε να τους προσφέρουμε κάποια ζεστασιά, λίγο γέλιο και μια παρέα στο σπίτι τους, είναι μια σκέψη που μου αρέσει πολύ.