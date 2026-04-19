Μυτιλήνη: Οι κτηνοτρόφοι του Μεσοτόπου απέκλεισαν την είσοδο του χωριού

Οι κτηνοτρόφοι του Μεσοτόπου, εκ των μεγάλων κτηνοτροφικών χωριών της Λέσβου, με περισσότερα από 30.000 αιγοπρόβατα και περισσότερους από 150 εκτροφείς, έστησαν από σήμερα, Κυριακή, 19 Απριλίου, μπλόκο στα όρια της Κοινότητας.

Με απόφαση της συνέλευσης του συνεταιρισμού και των κατοίκων του χωριού δεν θα γίνονται δεκτοί κτηνιατρικοί έλεγχοι στα κοπάδια, ούτε σφαγές ζώων που διαπιστώθηκαν θετικά στον αφθώδη πυρετό. Μοναδικό αίτημά τους, η εφαρμογή από αύριο κιόλας καθολικού προγράμματος εμβολιασμού σε όλα τα αιγοπρόβατα της περιοχής και όλης της Λέσβου.

«Δεν δεχόμαστε να πίνουμε νερό με το αίμα των σφαγμένων ζώων μας, δεν δεχόμαστε τον αφανισμό μας. Τα πρόβατα μας είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, είναι η ψυχή μας», είπε, μιλώντας προς τους κτηνοτρόφους του Συνεταιρισμού ο διευθυντής του Μανώλης Κωνσταντιδέλλης. Και προσέθεσε: «Δεν μπορούμε να αντέξουμε να βλέπουμε χωριανούς μας, 40χρονους και 50χρονους να κλαίνε και να μην μπορούν να αντέξουν το πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα. Αν ζήσουμε εμείς θα ζήσουμε όλοι. Αν πεθάνουμε εμείς και τα ζώα μας θα πεθάνουμε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Το κακό θα σταματήσει σήμερα εδώ».

Μετά το τέλος της συνέλευσης, στήθηκε μπλόκο στην είσοδο του χωριού, το οποίο και θα παραμείνει ενεργό όλο το 24ωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παράδειγμα του Μεσοτόπου αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα χωριά κυρίως της δυτικής Λέσβου, κλείνοντας και αυτά την είσοδο τους σε «κτηνιάτρους και σφαγείς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μυτιλήνη

