Ζίβκοβιτς σε συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ: “Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα”

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έλειψε το προηγούμενο διάστημα, λόγω του τραυματισμού που τον άφησε εκτός από εκείνο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και μετά, ωστόσο σήμερα, επιστρέφει και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Ζίβκοβιτς προχώρησε σε μία ακόμα αρχηγική κίνηση χθες, αφού μίλησε προς την ομάδα, προσπαθώντας να «ντοπάρει» ψυχολογικά τους πάντες, προκειμένου να έρθει η νίκη σήμερα, ο ΠΑΟΚ να μειώσει στο -2 από την κορυφή και να επιστρέψει στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Πάμε στην τελική ευθεία όλοι μαζί. Ξεχνάμε τις αναποδιές και πάμε ενωμένοι. Με αρχή το ντέρμπι με την ΑΕΚ μπορούμε να το γυρίσουμε. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα!» ήταν μερικά από τα λόγια του Ζίβκοβιτς προς τους συμπαίκτες του, βγαίνοντας μπροστά στα αποδυτήρια, ως αρχηγός, πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι όσο το σημερινό.