Μαρινάκης από Θεσσαλονίκη: Στόχος να παραδοθεί το Μετρό στην Καλαμαριά πριν από τη ΔΕΘ – Τι είπε για Flyover, σχολεία και συγκοινωνίες

Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα έδωσε ιδιαίτερα έμφαση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στο Μετρό ανέφερε πως «εργαζόμαστε σκληρά ούτως ώστε τους επόμενους μήνες το αρμόδιο Υπουργείο θα ανακοινώσει και την ακριβή ημερομηνία, να παραδοθεί και η επέκταση προς Καλαμαριά». Οι λόγοι της καθυστέρησης «για κάποιους μήνες είναι καθαρά τεχνικοί. Έχουν να κάνουν με δοκιμές οι οποίες γίνονται με μια σειρά από συνοδές εργασίες. Αλλά όπως δεσμευτήκαμε και παραδώσαμε -εμείς είμαστε η Κυβέρνηση που κόψαμε κορδέλα και δώσαμε Μετρό κανονικό στον κόσμο, εμείς θα είμαστε η Κυβέρνηση που θα παραδώσουμε την επέκταση προς Καλαμαριά, χωρίς να πανηγυρίζουμε. Υποχρέωσή μας είναι και στη συνέχεια να γίνει και η συζήτηση και οι μελέτες όπως προχωράνε για την επέκταση προς τα βορειοδυτικά».

Ο κ. Μαρινάκης γνωστοποίησε πως η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της γραμμής Καλαμαριάς θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. «Ο στόχος είναι το νωρίτερο δυνατό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και πριν τη Διεθνή Έκθεση», τόνισε χαρακτηριστικά για την επέκταση της Καλαμαριάς και πρόσθεσε πως: «η Κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέδωσε το Μετρό Θεσσαλονίκης στους πολίτες. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη θα παραδώσει και την επέκταση αυτού».

Για το Flyover ανέφερε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, «με τον ρυθμό υλοποίησης να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ταχύς», και πρόσθεσε:

«Το εμβληματικό αυτό έργο ΣΔΙΤ, με προϋπολογισμό 462,7 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην αναβάθμιση 12,5 χιλιομέτρων οδικού δικτύου από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο των Μουδανιών. Το φυσικό αντικείμενο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 50%, με τις εργασίες να εκτείνονται στο μεγαλύτερο μήκος της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού. Η πρόοδος είναι ορατή, καθώς η γέφυρα Τ1 έχει αποκτήσει τα πρώτα 600 μέτρα του φορέα της και έχουν ξεκινήσει εργασίες με το δεύτερο καλούπι. Οι εκσκαφές ορυγμάτων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 95%. Η χωρητικότητα του οδικού άξονα θα διπλασιαστεί από τα 5.000 στα 10.000 αυτοκίνητα, διαθέτοντας συνολικά έως και 10 λωρίδες κυκλοφορίας σε κρίσιμα σημεία. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027».

Για τις 17 νέες σχολικές μονάδες σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη, μέσω του προγράμματος ΣΔΙΤ της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στην Κεντρική Μακεδονία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και πρόσθεσε:

«Το έργο καλύπτει τις ανάγκες χιλιάδων μαθητών σε δήμους όπως της Καλαμαριάς, του Παύλου Μελά και της Θέρμης, περιλαμβάνοντας μονάδες από νηπιαγωγεία έως μουσικά λύκεια και άνω. Μετά την παράδοση, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση και τη λειτουργία των υποδομών για 26 έτη, διασφαλίζοντας την άρτια κατάσταση των σχολικών κτιρίων».

Για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι σήμερα κυκλοφορούν 510 λεωφορεία, καλύπτοντας περίπου το 80% του στόλου, έναντι του 41% το 2019, ενώ έχει σημειωθεί σημαντική ανανέωση, με τον μέσο όρο ηλικίας των οχημάτων να μειώνεται στα 7,8 έτη από 14,5 έτη το 2019, με την άφιξη 100 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στα τέλη Απριλίου, και συνέχισε:

«Τον Ιούλιο αναμένεται η παραλαβή των πρώτων 50 ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων για τον ΟΑΣΘ. Στο μεταξύ, ήδη έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 500 πινακίδες Μπράιγ στις στάσεις ΟΑΣΘ, ενώ στόχος είναι οι 1.000 πινακίδες έως το τέλος του έτους».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι και ο Δυτικός Προαστιακός έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς τη Σίνδο, που διαρκεί 11 λεπτά και εξυπηρετεί, ως επί το πλείστον, τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στοιχεία από τις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2024 έως και τον Απρίλιο του 2026.

«Εντός γηπέδων βεβαιώθηκαν 80 αδικήματα και πραγματοποιήθηκαν 35 συλλήψεις, ενώ εκτός γηπέδων βεβαιώθηκαν 18 αδικήματα και πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις», είπε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε:

«Όσον αφορά στον απολογισμό δράσης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, από την έναρξη λειτουργίας της, δηλαδή στις 21 Οκτωβρίου 2024 έως και τις 16 Απριλίου 2026, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας επιλήφθηκε συνολικά 25 υποθέσεων σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο των υποθέσεων που εξιχνιάστηκαν, αποδόθηκαν κατηγορίες σε 64 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 52, ενώ συνολικά 13 προφυλακίστηκαν. Παράλληλα, αποδομήθηκαν τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, ληστειών και απατών».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στους φορείς καινοτομίας της πόλης που καθιστούν τη Θεσσαλονίκη κόμβο καινοτομίας, που εξελίσσεται, με φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ, το Νόησις, το ThessINTEC και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Τόνισε, μάλιστα, ότι για “κάθε 1 ευρώ που παίρνει από το κράτος, το ΕΚΕΤΑ παράγει 14 ευρώ άμεσα και 20 έμμεσα, αντλώντας το 88% των εισόδων του από ανταγωνιστικά προγράμματα”, και πρόσθεσε ότι το νέο εμβληματικό κέντρο του ΕΚΕΤΑ για την τεχνητή νοημοσύνη, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, θα φιλοξενεί περίπου 150 ερευνητές. «Η πόλη προσελκύει παγκόσμιους κολοσσούς όπως Pfizer, Deloitte, Deutsche Telekom, Accenture, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τέλος, ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στα έργα του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της πόλης.

«Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης εκτελείται η επέκταση του προβλήτα VI στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των δυνατοτήτων του από πλευράς logistics», είπε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε:

«Χάρη στις παρεμβάσεις, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα εμπορικά πλοία, ακόμη και τις μεγαλύτερες κατηγορίες, με χωρητικότητα άνω των 20.000 εμπορευματοκιβωτίων, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Κεντρικής Μακεδονίας ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα έργα υπολογίζεται πως θα δημιουργήσουν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο.