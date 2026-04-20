Ριβάλντο: Έσβησε 54 κεράκια ο Βραζιλιάνος θρύλος – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Ο Βραζιλιάνος… αρτίστας Ριβάλντο συμπλήρωσε 54 χρόνια ζωής, τα οποία γιόρτασε σε οικογενειακό κλίμα, αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα γεμάτο νόημα.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη Σελεσάο (2002), που διέπρεψε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα -κατά κόρον- σε συλλογικό επίπεδο, υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους και πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που ακούμπησαν τη «στρογγυλή θεά», περνώντας και από τα… μέρη μας, όπου φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Ο Ρίμπο μοιράστηκε τη ξεχωριστή στιγμή με ένα μήνυμα στα social media, στεκόμενος στη σημασία της ζωής και της πίστης, ενώ τόνισε πως νιώθει ευγνώμων για όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

Ακόμη δήλωσε πως νιώθει ευλογημένος για την κάθε εμπειρία, για τις δυσκολίες, για τα κακώς κείμενα, εστίασε στον θεσμό της οικογένειας και υπογράμμισε πως η ζωή είναι ένα δώρο σε κάθε της έκφανση.

Η πιο ιδιαίτερη στιγμή ήταν το χαμόγελό του κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας των εκπλήξεων με τα υπόλοιπα οικεία του πρόσωπα.

Ριβάλντο

