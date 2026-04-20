Γιατί να μην πέφτετε για ύπνο με βρεγμένα μαλλιά

Το ντους το βράδυ μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε στο τέλος της ημέρας.

Μήπως, όμως, είναι μπελάς για την υγεία των μαλλιών σας;

Ιδανικά, όσοι πλένουν τα μαλλιά τους το βράδυ, τα αφήνουν να στεγνώσουν εντελώς πριν πάνε για ύπνο. Αλλά, για πρακτικούς λόγους, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει: το πιστολάκι θα μπορούσε να ξυπνήσει ένα μέλος της οικογένειας που κοιμάται, ενώ το να περιμένεις να στεγνώσουν τα μαλλιά μόνο με την πετσέτα στοιχίζει πολύτιμο χρόνο ύπνου. Ως αποτέλεσμα, πολλοί μπορεί να πέφτουν στο κρεβάτι τη νύχτα με βρεγμένα μαλλιά.

Αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με τους δερματολόγους: Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης των μαλλιών, καθώς και να ανοίξει την πόρτα σε πιθανά προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής, όπως λοιμώξεις ή επιδείνωση των δερματικών παθήσεων.

Δείτε τι λένε ειδικοί σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τον ύπνο με βρεγμένα μαλλιά:

Ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο των τριχών

“Όταν τα μαλλιά είναι βρεγμένα, γίνονται πιο ελαστικά. Γι’ αυτό συνήθως τα ξεμπερδεύουμε, όταν είναι βρεγμένα και όχι στεγνά”, λέει η δρ. Ife J. Rodney, δερματολόγος και διευθύντρια του Eternal Dermatology and Aesthetics.

Αλλά όταν τα μαλλιά είναι βρεγμένα, είναι επίσης πιο εύθραυστα, πρόσθεσε η δρ. Cindy Wassef, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή Rutgers.

Ο συνδυασμός βρεγμένων, εύθραυστων μαλλιών και “τριβής και τεντώματος” από το μαξιλάρι στον ύπνο μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο αυτών των τριχών. “Γι’ αυτόν τον λόγο, συνιστώ να αφήσετε τα μαλλιά σας να στεγνώσουν τελείως πριν πάτε για ύπνο”, είπε η δρ. Rodney.

Ο ύπνος σε βρεγμένα μαλλιά μπορεί να προκαλέσει βλάβη, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν οδηγεί σε ακραία προβλήματα υγείας των μαλλιών ή σε απώλεια μαλλιών.

“Παρ’ εκτός και αν υπάρχει σημαντική κίνηση του κεφαλιού (στριφογύρισμα στο μαξιλάρι), είναι απίθανο να γίνει μεγάλη ζημιά στα μαλλιά”, λέει ο δρ. Joshua Zeichner, διευθυντής Αισθητικής και Κλινικής Έρευνας στο τμήμα Δερματολογίας στο γνωστό πανεπιστημιακό νοσοκομείο Mount Sinai.

Άλλα προβλήματα που συνδέονται με τον ύπνο με βρεγμένα μαλλιά

Πέρα από την πιθανότητα σπασίματος των τριχών, το να πάτε για ύπνο χωρίς να στεγνώσετε τα μαλλιά σας μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε πιθανά δερματικά προβλήματα.

“Ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά μπορεί επίσης να συμβάλει σε ένα υγρό και ζεστό περιβάλλον στο τριχωτό της κεφαλής, το οποίο μπορεί να σας προδιαθέσει για βακτηριακές λοιμώξεις και μολύνσεις ζύμης”, είπε η δρ. Wassef.

Μπορεί να αναπτύξετε βακτηριακή ή μυκητιασική θυλακίτιδα, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί ως μικρά εξογκώματα ή φλύκταινες στο τριχωτό της κεφαλής, είπε με την σειρά του ο δρ. Zeichner. Ο μύκητας Malassezia στο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να προκαλέσει σμηγματορροϊκή δερματίτιδα (κνησμώδες, ξεφλουδισμένο εξάνθημα) ενώ η ζύμη Candida μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως φαγούρα ή φουσκάλες στο τριχωτό της κεφαλής.

Ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά μπορεί επίσης να επιδεινώσει την υπάρχουσα πιτυρίδα, πρόσθεσε ο δρ. Zeichner.

Πέρα από τις ανησυχίες για το δέρμα, το να πάτε για ύπνο με βρεγμένα μαλλιά μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αναπνευστικά προβλήματα: τα υγρά μαξιλάρια και κλινοσκεπάσματα θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ανάπτυξη μούχλας, κάτι που μπορεί να ερεθίσει τους αεραγωγούς σας.

Ωστόσο, το να πηγαίνετε για ύπνο με βρεγμένα μαλλιά δεν οδηγεί σε άλλες αναπνευστικές ασθένειες, όπως κρυολόγημα, είπε ο δρ. Thomas Russo, καθηγητής και επικεφαλής Μολυσματικών Ασθενειών στο πανεπιστήμιο του Μπάφαλο.

Πηγή: onmed.gr