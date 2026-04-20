Χαλκιδική: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων – “Επικίνδυνος όποιος το έκανε”

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Βάβδου, στον Δήμο Πολυγύρου, στη Χαλκιδική, από τη μαζική δηλητηρίαση αδέσποτων σκύλων.

Συνολικά 21 σκυλιά εντοπίστηκαν νεκρά με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προκαλούν αποτροπιασμό. 14 από αυτά ήταν ενήλικα και 7 κουτάβια. 8 ακόμα σκυλιά γλίτωσαν την τελευταία στιγμή και πλέον δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν μία γυναίκα εντόπισε τα σκυλιά. “Η γυναίκα βρήκε τα σκυλιά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όταν γύρισε στο σπίτι της γύρω στις 23:30. Κάποια ήταν ήδη νεκρά, ενώ κάποια άλλα σε μη αναστρέψιμη κατάσταση”, περιέγραψε μιλώντας στο thestival.gr η γραμματέας της Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Βεκίλογλου.

Όπως εξήγησε η κα Βεκίλογλου, η γυναίκα που εντόπισε τα σκυλιά είναι κτηνοτρόφος. Διατηρεί και η ίδια σκυλιά ενώ φρόντισε και τα ζώα που δηλητηριάστηκαν. “Η γυναίκα είχε πάντα την αρωγή από τον Δήμο για θέματα ευζωίας των ζώων ενώ είχαμε στειρώσει ορισμένα. Όμως η γυναίκα απέκρυπτε κάποια σκυλιά και τα άφηνε να γεννάνε -όπως κάνουν συνήθως οι κτηνοτρόφοι- με συνέπεια να αυξηθεί ο αριθμός των ζώων. Της είχαμε επισημάνει όμως ότι πρέπει να σταματήσει να τα μαζεύει και ότι πρέπει να γίνουν στειρώσεις”, υπογράμμισε η γραμματέας της πενταμελούς Επιτροπής.

Όπως πρόσθεσε, στα τέλη του περασμένου μήνα μέλη της επιτροπής είχαν επισκεφθεί το σημείο και είχαν προτείνει στη γυναίκα να περιφραχθεί ο χώρος γύρω από το σπίτι -και μάλιστα με έξοδα του Δήμου- προκειμένου τα ζώα να μην κινούνται ανεξέλεγκτα. “Η γυναίκα ήταν αρνητική ως προς αυτό και τελικά δεν προχώρησε”, εξήγησε η κα Βεκίλογλου.

Αναφερόμενη στη μαζική δηλητηρίαση των ζώων η ίδια έκανε λόγο για ένα αποτρόπαιο περιστατικό ενώ τόνισε πως ο δράστης ή οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν άμεσα, καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την τοπική κοινωνία και χαρακτήρισε επικίνδυνο όποιον έκανε μια τέτοια πράξη. Μάλιστα, όπως είπε η ίδια, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να ληφθεί δείγμα και από το στομάχι των νεκρών ζώων για ανάλυση και για αυτό οι σοροί τους μεταφέρονται σε κτηνίατρο. Υπενθυμίζεται πως ήδη έχουν ληφθεί δείγματα από τα στόματα των ζώων για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών, Πέρα από τη λήψη δειγμάτων, ελέγχεται υλικό από κάμερες ασφαλείας ενώ συλλέγονται και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση.

Από πλευράς της η γραμματέας της Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Βεκίλογλου, δηλώνει στο thestival.gr πως θα ερευνηθούν όλες οι πτυχές γύρω από την υπόθεση, ακόμη και καταγγελίες που είχαν γίνει σε προγενέστερο χρόνο για τη συγκεκριμένη αγέλη των ζώων. Μάλιστα εντός της ημέρας η Επιτροπή θα βρεθεί στο σημείο προκειμένου να γίνει επιτόπια έρευνα που ίσως βοηθήσει στη συλλογή στοιχείων. “Θα κατατεθούν άμεσα μηνύσεις κατά αγνώστων”, πρόσθεσε. Στη διαχείριση του περιστατικού την Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Πολυγύρου συνδράμει η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφίας.